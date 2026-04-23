Questions du cœur avec le père Irénée Gribov : « Pourquoi il ne suffit pas d’être bon »

« Dieu est dans mon cœur ; l’essentiel est d’être une bonne personne. » Cette formule, devenue si commune, paraît pleine de sagesse. Mais que veut-elle vraiment dire ?

Ce nouvel épisode des Questions du cœur interroge cette réponse rassurante. Si chacun définit le bien à sa manière, le bien devient relatif, et la question du sens de la vie reste sans réponse. L’Évangile nous met en garde : à celui qui l’appelle « bon maître », le Christ répond : « Nul n’est bon, si ce n’est Dieu seul. » Le bien véritable ne s’invente pas ; il a sa source en Dieu.

L’épisode dégage quatre exigences de tout véritable sens de la vie : la vérité, l’immuabilité, la victoire sur la mort et l’amour. La foi chrétienne affirme que cette réponse existe, et qu’elle ne se trouve pas dans une idée, mais dans une personne.