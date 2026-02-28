Questions du cœur est une émission consacrée à la découverte et à l’approfondissement de la foi chrétienne orthodoxe, à travers des questions existentielles comme des thèmes fondamentaux du catéchisme. Elle s’adresse aux orthodoxes désireux de mieux connaître leur propre foi, aux chrétiens d’autres confessions, ainsi qu’à tous ceux qui cherchent sans encore croire. L’orthodoxie y est présentée comme la foi de l’Église du Christ, transmise depuis les apôtres jusqu’à nos jours, méditée et formulée au fil des siècles par les saints Pères et les conciles, vécue et pratiquée au quotidien par les chrétiens orthodoxes de toutes langues et de toutes cultures, en Orient comme en Occident.

Nous vous invitons à visionner la bande-annonce de cette émission.