Rappel à Dieu de Marie Struve, née Eltchaninoff (1925- 2020)

Le 13 novembre, Marie Struve (1925-2020) a été rappelé à Dieu à l’âge de 95 ans. Fille du père Alexandre Eltchaninoff (1881-1934) et de Tamara (née Levandovskaya, 1897-1981), iconographe, elle a connu Mère Marie Skobtsov, fut fille spirituelle du père Serge Boulgakov et élève de l’iconographe sœur Ioanna Reitlinger. Épouse de Nikita Struve (1931-2016), « avec son mari, elle a participé activement à la publication de livres interdits en URSS, qui ont joué un rôle énorme dans le retour de la richesse spirituelle de la Russie à son peuple. C’est avec sa participation que le premier volume de « L’archipel du Goulag » d’Alexandre Soljenitsyne a été publié. »

« Marie Alexandrovna Struve a peint de nombreuses icônes pour des individus, ainsi que des icônes et iconostases pour des églises en France, Suisse, États-Unis : – iconostase pour l’église du monastère de l’Intercession de Bussy-en-Othe (France); – l’iconostase de l’église du Séminaire théologique Saint-Vladimir aux États-Unis (l’iconostase a été remplacée, mais les icônes de M.A. Struve ont été préservées et sont situées des deux côtés de la nouvelle iconostase); – onze icônes pour l’iconostase de l’église Saint-Nicolas de Joliet (Illinois, États-Unis), tandis que l’iconostase de l’église a été réalisée par la mère de M.A. Struve – l’iconostase de l’église de la Résurrection du Christ à Claremont (New Hampshire, États-Unis), dont les paroissiens étaient la famille Soljenitsyne, ainsi que des icônes pour leur chapelle d’origine; – l’iconostase de l’église Saint-Cyprien de Carthage à Midlothian (Virginie, États-Unis); – l’iconostase de l’église St. John the Baptist à Warren (Ohio, États-Unis); – iconostase de l’église Sainte-Catherine de Chambésy (Suisse). »

Nous adressons toutes nos condoléances à sa famille et en particulier à ses enfants Mélanie et Daniel. Mémoire éternelle !

Sources : Parlons d’orthodoxie, Les Éditeurs réunis (dont photographie)