RCF Aix-Marseille : Ignace d’Antioche (2) : La foi chrétienne authentique et l’eurcharistie

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RCF Aix-Marseille : Ignace d’Antioche (2) : La foi chrétienne authentique et l’eurcharistie

Cette émission approfondit la théologie d’Ignace, centrée sur l’incarnation réelle du Christ.
Il combat vigoureusement le docétisme, qui nie l’humanité véritable de Jésus. Pour Ignace, le Christ est pleinement Dieu et pleinement homme, réellement né, crucifié et ressuscité.
L’eucharistie occupe une place centrale : elle est la chair et le sang du Christ.
Ignace établit un lien indissociable entre l’Église, l’évêque et l’eucharistie. Refuser l’eucharistie, c’est se couper de la vie divine. La liturgie devient le lieu concret de la communion avec Dieu et entre les fidèles. L’eucharistie est aussi nourriture d’immortalité et source d’unité.
Chez Ignace, foi, eucharistie et martyre convergent dans un même désir d’union au Christ.

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Kassiana Panev

Traductrice Interprète anglais-français niveau Master 2 et assistante d'émission pour Orthodoxie TV.
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