RCF Bordeaux, «Les chemins de l’orthodoxie» : «Célébration de la Création et Nativité de la Mère de Dieu»

RCF Bordeaux, «Les chemins de l'orthodoxie» : «Célébration de la Création et Nativité de la Mère de Dieu»

Cette saison, dans « Les chemins de l’orthodoxie« , le père Jean-Claude Gurnade propose une série inédite de dix épisodes, pour entrer ensemble, dans le mystère des fêtes liturgiques orthodoxes.
D’abord, à travers les sources de ces fêtes, et leur sens théologique, puis, par l’hymnographie qui soutient leur célébration liturgique, et enfin, à travers la lecture de leurs icônes.
Aujourd’hui, pour ce premier épisode, il nous propose : la fête pour la sauvegarde de la Création et la fête de la Nativité de la Mère de Dieu (icône ci-dessus, Novgorod, Russie, fin 15e siècle). Ci-dessous : le podcast audio de l’émission.

Source : RCF

