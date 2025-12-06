RCF Bordeaux, «Les chemins de l’orthodoxie» : « Le partage. Jésus, les premiers chrétiens et l’argent »

RCF Bordeaux, «Les chemins de l’orthodoxie» : « Le partage. Jésus, les premiers chrétiens et l’argent »

Les questions autour de l’argent ne sont pas souvent abordées par les exégètes. C’est pourquoi le père Jean-Claude Gurnade nous propose aujourd’hui de parcourir le livre de Jonathan Cornillon intitulé « Le partage. Jésus, les premiers chrétiens et l’argent » (Cerf, 2025, 160 pages, 18 euros). L’auteur historien, propose à son lecteur une enquête historique sur ce sujet, de Jésus et ses disciples, en passant par l’apôtre Paul, jusqu’au troisième siècle. Cela nous conduit à une compréhension renouvelée du christianisme des origines et un peu au-delà, où le soin et le partage avec l’autre, était primordial.

Source : RCF

