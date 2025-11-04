À propos de l'auteur

Christophe Levalois

Cofondateur et rédacteur en chef d'Orthodoxie.com. Professeur d'histoire et de géographie, auteur. Derniers ouvrages parus : "La royauté et le sacré" (Cerf, 2016) ; "Le christianisme orthodoxe face aux défis de la société occidentale" (Cerf, 2018) ; "Le loup et son mystère. Histoire d'une fascination" (Le Courrier du livre, 2020), prix Jean Dorst 2020.
5 novembre

Jour de jeûne Saint Galaction et son épouse sainte Epistème, martyrs à Emèse (253) ; saints Patrobas, Hermas, Lin, Gaïus ...

23 octobre (ancien calendrier) / 5 novembre (nouveau)

Jour de jeûne Saint Jacques, frère du Seigneur, apôtre, Ier évêque de Jérusalem (vers 63) ; saint Jacques de Novgorod ...

RCF Bordeaux, «Les chemins de l’orthodoxie» : «Mar Chariton»

Le père Jean-Claude Gurnade nous propose aujourd’hui de nous plonger dans le désert de Judée, à la découverte de Mar ...

Le patriarche Bartholomée s’adresse à la Conférence des évêques de France

Mardi 4 novembre 2025 — Le patriarche œcuménique Bartholomée Ier de Constantinople a été reçu, le 4 novembre 2025 par ...

La 2e Rencontre internationale des chantres orthodoxes réunit l’excellence liturgique à Paris

Avec la bénédiction de Son Éminence Jean, métropolite de Doubna, archevêque des Églises orthodoxes de tradition russe en Europe occidentale, ...

4 novembre (nouveau calendrier)

Saint Joannice le Grand, ermite au Mont-Olympe (846) ; saint Nicandre, évêque de Myre, et saint Hermias, martyrs (Ier s.) ...

22 octobre (ancien calendrier) / 4 novembre (nouveau)

Fête de l’icône miraculeuse de N.D de Kazan ; Saint Aberce, évêque d’Hiérapolis, thaumaturge, égal aux apôtres (vers 167) ; ...

Communiqué de l’AEOF : visite à Lourdes du patriarche Bartholomée

Aujourd’hui et demain le patriarche oecuménique Bartholomée est en France à Lourdes. A cette occasion, l’Assemblée des évêques orthodoxes de ...

Vient de paraître : Jean-Claude Larchet – « La foi orthodoxe face aux défis du monde actuel. Entretiens avec Nicolas Rédine »

On trouvera dans cet ouvrage les réponses de J.-C. Larchet à près de quatre-vingts questions posées par un jeune philosophe ...

L’évêque Daniel de Tartu : « Tout se produit selon la volonté de Dieu »

L’évêque Daniel (Lepisk) de Tartu, vicaire du diocèse de Tallinn de l’Église orthodoxe estonienne, s’est rendu à Vilnius. Son Éminence ...

3 novembre

Saints martyrs Acepismas, évêque, Joseph, prêtre et Aïthala, diacre (IVème s.) ; Dédicacе de l’église Saint-Georges à Lydda (IVème s.) ...

21 octobre (ancien calendrier)/ 3 novembre (nouveau)

Saint Hilarion le Grand, ascète en Palestine (371) ; saints Dasius, Gaïus et Zotique, martyrs à Nicomédie (303) ; saint ...

(Re)voir le documentaire France 2 « Les saints de Provence » sur YouTube

Avez-vous déjà entendu parler des saints de Provence ? Ces personnages fascinants vivent encore aujourd’hui dans le cœur des gens. ...

Bertrand Vergely : « L’univers trinitaire » – lundi 3 novembre

La prochaine conférence de Bertrand Vergely « L’univers trinitaire » aura lieu lundi 3 novembre à 18 h 30 dans les locaux de ...

Hommage : « Père Michel Evdokimov, un homme aux multiples facettes »

À l’occasion d’un office des défunts célébré à la mémoire du père Michel Evdokimov (1930-2025), dans la paroisse Saints-Pierre-et-Paul qu’il ...

Vidéo : « L’orthodoxie, ici et maintenant » (KTO), « La Russie d’hier à aujourd’hui : contes des « temps passés » et des « temps qui ne passent pas » ! »

Dans l’émission de télévision mensuelle « L’orthodoxie, ici et maintenant » (KTO) du mois de juin, Carol Saba a reçu Pierre Gonneau ...
