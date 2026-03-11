RCF Hérault : La lecture du grand canon de Saint André de Crète

RCF Hérault : La lecture du grand canon de Saint André de Crète

Avec l’entrée dans le Grand Carême, l’Église nous invite à un chemin particulier, un chemin de silence, de vérité et de retour intérieur.
Durant la première semaine du Carême, chaque soir, dans les églises orthodoxes, on lit et on chante le Grand Canon de saint André de Crète.
C’est l’un des textes les plus profonds et les plus bouleversants de la tradition liturgique.

