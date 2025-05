La rencontre annuelle d’une journée de la Jeunesse orthodoxe du Benelux s’est tenue le samedi 10 mai 2025 au Centre Sint-Anneke, un lieu emblématique sur la rive gauche d’Anvers depuis plus de 50 ans.La journée a débuté par une Divine Liturgie pontificale, présidée par Son Éminence le métropolite de Belgique et exarque des Pays-Bas et du Luxembourg, Mgr Athénagoras, concélébrée par des clercs de la sainte métropole.La Divine Liturgie a

La suite de l'article est réservée aux abonnés d'Orthodoxie.com! Pour accéder à un nombre illimité d'articles complets, veuillez : S'abonner Se connecter Déjà connecté ? Veuillez cliquer ici pour rafraîchir la page.