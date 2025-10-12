Rencontres de Saint-Stéphane

Catégories À la Une Actualités Annonces Être ensemble France par
Rencontres de Saint-Stéphane

La Métropole grec-orthodoxe de France poursuit pour la cinquième année les « Rencontres de Saint-Stéphane », dans le cadre d’une approche plurielle des questions qui nous concernent tous en tant que membres de l’Église. Comme les années précédentes, les orateurs invités aborderont des questions de spiritualité orthodoxe en mettant l’accent sur des figures contemporaines de l’Église, donnant ainsi aux participants l’occasion de découvrir des aspects inconnus ou partiellement connus de leur vie et de leur travail.

Nous vous invitons mardi 14 octobre 2025, à 19h, dans la salle de la Sainte Métropole, à la première rencontre qui portera sur la figure de « Saint Nicolas Vélimirovitch, témoin du Christ et évêque orthodoxe serbe ». Le conférencier sera M. Lioubomir Michaïlovitch.

La conférence sera précédée de vêpres qui seront célébrées à 18 h 30, à la cathédrale Saint-Stéphane à Paris.

À propos de l'auteur

Photo of author

Jivko Panev

Jivko Panev, cofondateur et journaliste sur Orthodoxie.com. Producteur de l'émission 'Orthodoxie' sur France 2 et journaliste.
Lire tous les articles par Jivko Panev

Articles populaires

Recension: Hiéromoine Grégoire du Mont-Athos, «La foi, la liturgie et la vie de l’Église orthodoxe. Une esquisse de catéchisme orthodoxe»

Ce catéchisme est particulièrement bienvenu pour les parents en attente, pour leurs enfants d’un catéchisme orthodoxe fiable, mais aussi pour ...

Jean-Claude Larchet, « « En suivant les Pères… ». La vie et l’œuvre du père Georges Florovsky »

Vient de paraître: Jean-Claude Larchet, « “En suivant les Pères… ”. La vie et l’œuvre du Père Georges Florovsky », ...

Bertrand Vergely : «  Le Père » – lundi 13 octobre

La prochaine conférence de Bertrand Vergely « Le Père » aura lieu le lundi 13 octobre à 18 h 30 dans les locaux ...

L’archevêque Jérôme d’Athènes est hospitalisé

Le Saint-Synode de l’Église de Grèce a publié le communiqué suivant, concernant l’état de santé de l’archevêque Jérôme d’Athènes : « Sa ...

Un groupe d’individus accompagnés par la police a tenté de pénétrer dans la Laure de Potchaïev

Des individus inconnus, accompagnés par la police et le SBU, ont tenté de pénétrer dans les bâtiments administratifs de la ...

Rencontres de Saint-Stéphane

La Métropole grec-orthodoxe de France poursuit pour la cinquième année les « Rencontres de Saint-Stéphane », dans le cadre d’une ...

La paroisse orthodoxe d’expression ukrainienne de Boussoit célèbre sa fête patronale

La paroisse orthodoxe ukrainienne de la Protection de la Mère de Dieu à Boussoit a célébré le samedi 11 octobre ...

Bande-annonce : « Saint Dumitru le Confesseur » – 12 octobre à 9 h 30 sur France 2

Prêtre marié, l’un des plus grands théologiens orthodoxes du XXe siècle, martyr sous le communisme : partez à la rencontre ...

2e rencontre internationale des chefs de chœur et des chantres

Avec la bénédiction et sous le haut patronage de Son Éminence, le métropolite Jean de Doubna, aura lieu la Deuxième ...

12 octobre

18ème dimanche après la Pentecôte Mémoire des Pères du VIIème Concile Œcuménique Saints martyrs Probus, Tarachus et Andronique de Cilicie ...

29 septembre (ancien calendrier) / 12 octobre (nouveau)

18ème dimanche après la Pentecôte Saint Cyriaque l’anachorète, abbé en Palestine (556) ; saints martyrs Dadas, Gobdahala et Kasdios de ...

RCF Bordeaux, «Les chemins de l’orthodoxie» : «Fête de l’Exaltation de la Croix vivifiante»

Cette saison, dans « Les chemins de l’orthodoxie », le père Jean-Claude Gurnade vous propose une série inédite de dix épisodes, pour ...

Le métropolite Antoine de Borispol et de Brovary : « Le mouvement autocéphale en Ukraine au XXᵉ siècle et son contexte politique »

Dans un article daté du 6 octobre 2025, le métropolite Antoine, chancelier de l’Église orthodoxe ukrainienne sous l’omophore du métropolite ...

« Orthodoxie » (France-Culture) : « Contes doux-amers de ma Mère Russie »

L’émission Orthodoxie sur France Culture, produite et animée par Alexis Chryssostalis, du 5 octobre avait pour thème : « Contes doux-amers ...

11 octobre

Saint Philippe, apôtre, l’un des 7 premiers diacres, saintes Zénaïde et Philonille, martyres en Cilicie (I), saint Théophane « le marqué », ...

28 septembre (ancien calendrier)/11 octobre (nouveau)

Saint Chariton, reclus en Palestine, confesseur (vers 350

Interview du métropolite Nicolas, primat de de l’Église orthodoxe russe hors frontières

Le métropolite Nicolas, primat de de l’Église orthodoxe russe hors frontières a accordé l’interview suivante, publiée le 3 octobre 2025, ...

27 septembre (ancien calendrier) / 10 octobre (nouveau)

Saint martyr Callistrate fresque du monastère de Visoki Dečani (Serbie) – 1327
Orthodoxie com logo

Le site Orthodoxie.com a pour objectif la diffusion d’informations en langue française sur l’orthodoxie en France et dans le monde.

Catégories

Actualités

Apprendre

Être ensemble

Contact

+33 617 86 32 96

bonjour@orthodoxie.com

4 bis rue de l'Ursine

92370 Chaville

France

Abonnement

En vous abonnant à Orthodoxie.com, vous soutenez le journalisme orthodoxe indépendant et objectif.

Voir Plus

© 2023 Orthodoxie.com

Présentation du site Politique de confidentialité

Construit sur GeneratePress. Map du site.