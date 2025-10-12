La Métropole grec-orthodoxe de France poursuit pour la cinquième année les « Rencontres de Saint-Stéphane », dans le cadre d’une approche plurielle des questions qui nous concernent tous en tant que membres de l’Église. Comme les années précédentes, les orateurs invités aborderont des questions de spiritualité orthodoxe en mettant l’accent sur des figures contemporaines de l’Église, donnant ainsi aux participants l’occasion de découvrir des aspects inconnus ou partiellement connus de leur vie et de leur travail.

Nous vous invitons mardi 14 octobre 2025, à 19h, dans la salle de la Sainte Métropole, à la première rencontre qui portera sur la figure de « Saint Nicolas Vélimirovitch, témoin du Christ et évêque orthodoxe serbe ». Le conférencier sera M. Lioubomir Michaïlovitch.

La conférence sera précédée de vêpres qui seront célébrées à 18 h 30, à la cathédrale Saint-Stéphane à Paris.