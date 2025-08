Replay : « Les moines et les abeilles », « Orthodoxie » (France 2)

La vie monastique et la vie d’un rucher ont beaucoup de similitudes : les moines changent d’obédience et les abeilles changent de rôle au cours de leur vie communautaire. Les moines choisissent leur higoumène et les abeilles choisissent leur reine… Nous vous invitons à regarder la rediffusion du documentaire « Les moines et les abeilles » qui vous permettra de découvrir l’histoire et la vie du monastère orthodoxe de la Dormition de la Mère de Dieu, situé sur la commune de La Faurie (Hautes-Alpes), qui dispose d’un rucher.

À voir ou revoir en ligne :