La Revue de géographie historique, n°16|2020, est en ligne et propose un dossier sur le thème « Géographie historique des grands sites de pèlerinage dans le monde« , à partir de récents travaux de recherche. Parmi les articles : « Saint Jean le Russe : pèlerinage et territorialité » (dont la photographie ci-dessus) de Katerina Seraïdari, Chercheuse associée au Centre d’anthropologie sociale-LISST à Toulouse et à l’Institute for Mediterranean Studies-IMS.