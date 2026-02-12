Stage de pratique et de chant liturgiques à la cathédrale Saint-Alexandre-Nevsky (juillet 2026)

Avec la bénédiction de Son Éminence le métropolite Jean de Doubna, un stage de pratique et de chant liturgiques est organisé pour la sixième année consécutive à la cathédrale Saint-Alexandre-Nevsky, du lundi 29 juin au vendredi 3 juillet 2026.

Ce séminaire s’adresse aux prêtres, diacres et acolytes d’un côté, et aux lecteurs, chantres et chefs de chœur, de l’autre. Les conférences, cours pratiques et offices liturgiques auront lieu en français.

À travers conférences et mises en pratique, les clercs pourront approfondir leur connaissance de la célébration des offices divins : ordo, encensements, déplacements, proscomédie, répartition des ecténies et ecphonèses en cas de concélébration, manière de déclamer… Seront aussi abordées les règles canoniques et les questions pastorales (baptême, communion, confession, épitimies, économie…).

Leslecteurs, chantres et chefs de chœur pourront apprendre ou confirmer leur pratique de la lecture, des tons liturgiques et du chant en général. Nous aborderons également les questions d’ordo, de traduction, d’adaptation des mélodies russes à la langue française (accents toniques, mélismes), de développement du répertoire…

Pour leschefs de chœur, nous évoquerons aussi d’autres aspects concernant l’exécution du chant liturgique, la manière de donner le ton, et autres éléments de théorie musicale.

Ce stage est organisé par le protodiacre Alexandre Kedroff et les clercs de la cathédrale – l’archiprêtre André Svynarov, le prêtre Matthieu Leszczynski, le protodiacre Jean Drobot – accompagnés de l’archiprêtre Nicolas Rehbinder, de Serge Rehbinder et d’autres intervenants.

Chaque journée débutera par les Matines ou la Divine Liturgie, et s’achèvera par l’office des Vêpres ou des Vigiles. Les conférences seront dispensées dans la matinée et les cours pratiques dans l’après-midi.

Clercs et fidèles de toutes juridictions sont bienvenus.

Prix du stage : 250€ (repas du midi, partitions et supports de cours inclus).

Des réductions sont possibles, notamment pour les étudiants.

Pour tous renseignements et inscriptions, rendez-vous sur : http://bit.ly/4qy0GfX