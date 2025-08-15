Un office d’intercession à saint Jean de Changhaï a eu lieu à San Francisco à la veille de la rencontre entre les présidents des États-Unis et de la Russie

Le jeudi 14 août, à l’occasion de la fête de la procession de la sainte Croix et du premier jour du jeûne de la Dormition selon l’ancien calendrier, a été célébré à en la cathédrale Notre-Dame-Joie-de-tous-les-affligés à San Francisco (Église orthodoxe russe hors-frontières) un office d’intercession pour la paix devant les reliques incorrompues de Saint Jean de Changhaï le Thaumaturge. L’office était célébré par le doyen de la cathédrale, l’archiprêtre PierrePerekrestov. Au cours de l’office, une prière a été élevée à Saint Jean pour la

