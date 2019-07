Le 9 juillet, jour de la commémoration de l’icône miraculeuse de Lvov de la Mère de Dieu « qui pleure », une copie de cette icône, en l’église Saint-Amphiloque de Potchaïev, à Mostiska, dans la région de Lvov, a exsudé une huile parfumée (myron). Avec la bénédiction de l’archevêque de Lvov et de Galicie Philarète, le recteur de la paroisse Saint-Amphiloque-de-Potchaïev, l’archiprêtre Nicolas Petrouchtchak, a célébré l’office d’intercession et l’acathiste à la Mère de Dieu devant l’icône. L’icône originale se trouve en la cathédrale Saint-Georges de Lvov. Une copie de l’icône de la Mère de Dieu de Tikhvin avait été peinte sur le Mont Athos et donnée au consulat impérial de Russie à Lvov. Cette icône était connue comme l’icône miraculeuse de Lvov de la Mère de Dieu « qui pleure ». Cette icône a été reconnue officiellement comme miraculeuse par le Saint-Synode de l’Église orthodoxe d’Ukraine en 1997 et est commémorée annuellement le 26 juin / 9 juillet.

Source (dont photographie) : Pravoslavie