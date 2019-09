« L’autocéphalie est un sujet complexe. Je ne vais pas démêler maintenant un enchevêtrement douloureux, créé par un mélange d’éléments canoniques et émotionnels. Il est difficile de contester canoniquement la « légitimité » du Patriarcat de Moscou et de ses droits, partant du fait qu’il est reconnu par toutes les autres Églises autocéphales et peut se prévaloir historiquement de la succession du Patriarcat incontesté de l’époque de S.S. le patriarche Tykhon. Personnellement, je n’aurais guère suivi le métropolite Serge [Stragorodsky +1944, ndt] et je me serais retiré du monde. Il y a beaucoup de choses inadmissibles dans les actes du Patriarcat de Moscou, mais il ne faut pas aller trop loin dans la critique. Admettons – non sans fondement – que le Patriarcat de Moscou, psychologiquement et moralement, soit « mis en question ». Mais ce n’est pas seulement lui. La politique du patriarche Athénagoras [Spyrou, +1972] est fort douteuse et dangereuse, mais toutefois Constantinople est « canonique », dans certaines limites, tant que ne commence pas la mégalomanie grecque. Par ailleurs, la situation canonique du Synode hors-frontières est fort controversée, même de leur propre point de vue : l’Église doit avoir un « territoire » et la diaspora et l’émigration, ce que l’on appelle souvent «[la Russie de] l’Étranger, ne forme pas un territoire dans le sens canonique. Éprouver de la peine ne veut pas dire condamner et rejeter. Je suis d’accord que l’affaire de l’autocéphalie a été conduite sans tact moral, et les arguments canoniques n’éliminent pas ce fait. Mais il ne faut pas oublier que si, pour des émigrés comme nous, ce processus d’autocéphalie est vécu douloureusement, la majorité écrasante des « anciens Américains » de la Métropole (d’Amérique, future OCA, ndt) ne voient aucune difficulté morale et s’efforcent seulement à ce que leur position canonique soit régularisée et qu’ils ne soient pas traités comme des schismatiques. Ils ne sont pas intéressés du tout par Moscou, mais ont soif d’indépendance et de défense contre le mépris de la part des Grecs qui, en fait, veulent seulement parvenir à ce que la Métropole s’humilie devant eux. Les lettres furieuses sur l’autocéphalie parues dans le journal « Novoïé Rouskoïé Slovo » produisent une impression pénible, parce que leur inspiration non seulement est non ecclésiale, mais aussi immorale, c’est la voix de la passion, de l’outrage et de la haine. Tout cela obscurcit complètement le problème ecclésial authentique. Je ne me rappelle pas qui a dit : « l’histoire est semblable à la conjugaison de verbes irréguliers ». L’histoire ecclésiastique, malheureusement, n’est pas non plus exempte de tragédies, d’antinomies, voire d’ambiguïtés. Il reste une seule chose : « Pour la paix du monde entier, la stabilité des saintes Églises de Dieu, prions le Seigneur » et encore « Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ » (Gal. 6,2). »

