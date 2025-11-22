Une nouvelle iconostase pour la paroisse orthodoxe de Compiègne

Présente à Compiègne depuis novembre 2022, la paroisse orthodoxe de « Notre-Dame de Toute Protection » a progressivement transformé son lieu de culte, situé 37, rue Saint-Lazare, en une véritable église orthodoxe. Une iconostase provisoire y a été installée dans un premier temps, mais doit désormais être remplacée par une iconostase définitive, conforme à la tradition liturgique byzantine.

Le 9 novembre dernier, le recteur de la paroisse, le père François Graillot, s’est rendu en Moldavie, au monastère de Nicoreni, avec les personnes chargées du projet, pour la conception et l’achat de cette nouvelle iconostase. Son coût s’élève à 26 000 €, hors transport et taxes. Par ce geste, il s’agit non seulement de remplacer un mobilier provisoire, mais surtout d’enraciner de manière stable et visible la présence de l’orthodoxie dans le département de l’Oise et dans la ville de Compiègne.

La paroisse lance aujourd’hui un appel à soutien pour financer cette iconostase.

Les dons peuvent être adressés à :

Association cultuelle orthodoxe

Paroisse de Notre-Dame de Toute Protection

29, rue Amédée Bouquerel, Appt 13

60200 Compiègne

Contact :

Tél. : 06 83 38 21 08

Courriel : notredamedetouteprotection60@orange.fr

Tous les dons sont déductibles des impôts, conformément au Code général des impôts :

Pour les particuliers : déduction de 66 % du montant du don.

Pour les entreprises (mécénat) : réduction d’impôt égale à : 60 % du montant du don pour la fraction inférieure ou égale à 2 000 000 € ; 40 % pour la part du don supérieure à 2 000 000 €.



La paroisse orthodoxe de Compiègne délivrera, à toute personne ou entreprise qui en fera la demande, un reçu fiscal pour les dons et versements effectués.