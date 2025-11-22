Une nouvelle iconostase pour la paroisse orthodoxe de Compiègne

Catégories À la Une Actualités Annonces Être ensemble France par
Une nouvelle iconostase pour la paroisse orthodoxe de Compiègne

Présente à Compiègne depuis novembre 2022, la paroisse orthodoxe de « Notre-Dame de Toute Protection » a progressivement transformé son lieu de culte, situé 37, rue Saint-Lazare, en une véritable église orthodoxe. Une iconostase provisoire y a été installée dans un premier temps, mais doit désormais être remplacée par une iconostase définitive, conforme à la tradition liturgique byzantine.

Le 9 novembre dernier, le recteur de la paroisse, le père François Graillot, s’est rendu en Moldavie, au monastère de Nicoreni, avec les personnes chargées du projet, pour la conception et l’achat de cette nouvelle iconostase. Son coût s’élève à 26 000 €, hors transport et taxes. Par ce geste, il s’agit non seulement de remplacer un mobilier provisoire, mais surtout d’enraciner de manière stable et visible la présence de l’orthodoxie dans le département de l’Oise et dans la ville de Compiègne.

Graioolt 02

La paroisse lance aujourd’hui un appel à soutien pour financer cette iconostase.

Les dons peuvent être adressés à :

Association cultuelle orthodoxe
Paroisse de Notre-Dame de Toute Protection
29, rue Amédée Bouquerel, Appt 13
60200 Compiègne

Contact :
Tél. : 06 83 38 21 08
Courriel : notredamedetouteprotection60@orange.fr

Tous les dons sont déductibles des impôts, conformément au Code général des impôts :

  • Pour les particuliers : déduction de 66 % du montant du don.
  • Pour les entreprises (mécénat) : réduction d’impôt égale à :
    • 60 % du montant du don pour la fraction inférieure ou égale à 2 000 000 € ;
    • 40 % pour la part du don supérieure à 2 000 000 €.

La paroisse orthodoxe de Compiègne délivrera, à toute personne ou entreprise qui en fera la demande, un reçu fiscal pour les dons et versements effectués.

À propos de l'auteur

Photo of author

Jivko Panev

Jivko Panev, cofondateur et journaliste sur Orthodoxie.com. Producteur de l'émission 'Orthodoxie' sur France 2 et journaliste.
Lire tous les articles par Jivko Panev

Articles populaires

Recension: Hiéromoine Grégoire du Mont-Athos, «La foi, la liturgie et la vie de l’Église orthodoxe. Une esquisse de catéchisme orthodoxe»

Ce catéchisme est particulièrement bienvenu pour les parents en attente, pour leurs enfants d’un catéchisme orthodoxe fiable, mais aussi pour ...

Jean-Claude Larchet, « « En suivant les Pères… ». La vie et l’œuvre du père Georges Florovsky »

Vient de paraître: Jean-Claude Larchet, « “En suivant les Pères… ”. La vie et l’œuvre du Père Georges Florovsky », ...

Mgr Elpidophore : « Je ne considérerai jamais mes frères hiérarques comme des agents de gouvernements étrangers »

Par une déclaration publiée sur leur site et leurs réseaux sociaux, les Archontes du Patriarcat œcuménique ont remis en question ...

Délégation panorthodoxe reçue à Washington

Une délégation composée de hiérarques, de clercs et de laïcs de l’Église orthodoxe en Amérique (OCA), de l’Église orthodoxe russe ...

Décès de Noël Ruffieux

La paroisse orthodoxe francophone de Genève Sainte-Trinité – Sainte-Catherine a annoncé sur sa page Facebook le décès de Noël Ruffieux ...

Bertrand Vergely : « La conversion » – lundi 24 novembre

La prochaine conférence de Bertrand Vergely « La conversion » aura lieu lundi 24 novembre à 18 h 30 dans les locaux de la ...

Une nouvelle iconostase pour la paroisse orthodoxe de Compiègne

Présente à Compiègne depuis novembre 2022, la paroisse orthodoxe de « Notre-Dame de Toute Protection » a progressivement transformé son ...

France 2 : « Fin de vie, corps et spiritualité : la parole des religions en direct » – dimanche 23 novembre

Dimanche 23 novembre à partir de 8 h 30, « Les Chemins de la foi » proposent sur France 2 ...

22 novembre

Carême de la Nativité – dispense de poisson Après-Fête de la Présentation au Temple de la Très-Sainte Mère de Dieu ...

9 novembre (ancien calendrier) / 22 novembre (nouveau)

Saints Onésiphore et Porphyre, martyrs (vers 310) ; saint Ursin, premier évêque de Bourges (vers 300) ; sainte Matrone, moniale ...

Centenaire de l’Institut Saint-Serge : le programme du colloque international « Héritage et horizons pour la théologie orthodoxe du XXIᵉ siècle » (du 27 au 29 novembre)

À l’occasion du centenaire de l’Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge, ce colloque de trois jours mettra en lumière le renouveau ...

21 novembre

Présentation au Temple de la Très-Sainte Mère de Dieu et toujours vierge Marie

8 novembre (ancien calendrier)/21 novembre (nouveau)

Jour de jeûne Synaxe de l’archistratège Michel et des autres Puissances incorporelles : Gabriel, Raphaël, Uriel, Jégudiel (ou Jéhudiel), Salathiel ...

Bertrand Vergely : « Le corps, temple de l’Esprit »

La 8ᵉ conférence de Bertrand Vergely a été consacrée à « Le corps, temple de l’Esprit ». Vous pouvez (re)voir ...

Présentation à Belgrade d’un volume collectif sur la théologie de saint Justin de Tchélié

Le mardi 18 novembre 2025, au eu lieu la présentation d’un recueil d’articles intitulé « Abba Justin – gage de la ...

Congrès du clergé d’Europe occidentale de l’Église orthodoxe russe hors-frontières

Le clergé provenant des treize pays et principautés du diocèse d’Europe occidentale de l’Église orthodoxe russe hors-frontières s’est réuni le ...

20 novembre

Saint Grégoire le Décapolite, moine (816)

7 novembre (ancien calendrier) / 20 novembre (nouveau)

Les 33 martyrs de Mélitène (3e siècle)
Orthodoxie com logo

Le site Orthodoxie.com a pour objectif la diffusion d’informations en langue française sur l’orthodoxie en France et dans le monde.

Catégories

Actualités

Apprendre

Être ensemble

Contact

+33 617 86 32 96

bonjour@orthodoxie.com

4 bis rue de l'Ursine

92370 Chaville

France

Abonnement

En vous abonnant à Orthodoxie.com, vous soutenez le journalisme orthodoxe indépendant et objectif.

Voir Plus

© 2023 Orthodoxie.com

Présentation du site Politique de confidentialité

Construit sur GeneratePress. Map du site.