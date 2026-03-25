Une rencontre à Paris le 1er avril sur « La communication. Un enjeu œcuménique ? »

La Maison d’Unité organise une rencontre, « Regards croisés », à Paris le mercredi 1er avril à partir de 20h30, sur le thème « La communication. Un enjeu œcuménique ?« . « Y-a-t-il un espace œcuménique pour la communication sous toutes ses formes ? » Christophe Levalois interviendra pour la partie orthodoxe, Jean-Luc Mouton, pasteur et directeur de la rédaction de l’hebdomadaire Réforme ainsi que Dominique Lang, religieux assomptionniste et journaliste à l’hebdomadaire Le Pèlerin participeront également. De plus, trois jeunes « créateurs de contenu » chrétiens interviendront aussi : Javloo de Porta Fidei, Carla Dervieux et Floriane de Malestroit.

Lieu de la rencontre : EPMB (Espace protestant Marc Boegner), paroisse EPUdF de Passy Annonciation. 27, rue de l’Annonciation 75016 Paris. Entrée et participation libres.