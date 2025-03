Le 25 février 2025, sous la présidence du primat de l’Église orthodoxe russe hors-frontières, le métropolite Nicolas de l’Amérique de l’Est et de New York, s’est tenue à distance une réunion ordinaire du Saint-Synode de l’ÉORHF, comme le rapporte LE communiqué de l’Église russe hors-frontières.Ont participé à l’événement le métropolite Marc de Berlin et d’Allemagne, l’archevêque Cyrille de San Francisco et de l’Ouest américain, l’archevêque Gabriel de Montréal et du

