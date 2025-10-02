Vêpres pontificales de l’Assemblée des évêques orthodoxes de France à Notre-Dame de Paris

À l’occasion de la fête de saint Denys l’Aréopagite, patron céleste de Paris, l’Assemblée des évêques orthodoxes de France (AEOF) invite les fidèles à participer aux vêpres pontificales qui seront célébrées par ses membres le dimanche 12 octobre 2025 à 16 heures, en la cathédrale Notre-Dame de Paris.

Cette célébration solennelle réunira les évêques orthodoxes des différentes juridictions présentes en France, témoignant de l’unité de l’Orthodoxie dans l’Hexagone. La tenue de cet office dans la cathédrale Notre-Dame, récemment restaurée après l’incendie de 2019, revêt une dimension symbolique particulière, soulignant le dialogue et les liens fraternels entre chrétiens d’Orient et d’Occident.

Saint Denys l’Aréopagite, dont la mémoire est célébrée le 3 octobre selon le calendrier julien (9 octobre selon le calendrier civil), est une figure majeure du christianisme ancien. Membre de l’Aréopage d’Athènes converti par la prédication de l’apôtre Paul, il est vénéré comme le premier évêque de Paris et patron de la France.

Informations pratiques

Date : dimanche 12 octobre 2025 Heure : 16 heures Lieu : cathédrale Notre-Dame de Paris, 6, parvis Notre-Dame, place Jean-Paul-II, 75004 Paris

Contact

Assemblée des évêques orthodoxes de France 7, rue Georges-Bizet, 75116 Paris Tél. : 01 47 20 82 35 Courriel : secretariat@mgro.fr