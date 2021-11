Vient de paraître : « La divine liturgie byzantine – une manifestation du Sublime » par l’archevêque Job Getcha

Un nouveau livre de l’archevêque Job Getcha vient de paraître aux Éditions Mimésis : « La Divine Liturgie byzantine – Une manifestation du Sublime », premier ouvrage de la collection « Dans les règles de l’art » dirigée par Alberti Fabio Ambrosio et qui se veut de condenser sensations artistiques ou esthétiques et réflexions métaphysiques et théologiques.

La Divine Liturgie désigne, dans la tradition byzantine, la célébration de l’eucharistie. Celle-ci se démarque par sa beauté singulière, qui ne saurait être réduite qu’à l’esthétique, puisqu’elle re­flète la beauté divine qui se révèle à travers la célébration liturgique comme par un jeu de miroirs. En ce sens, la Divine Liturgie byzantine est une liturgie du Sublime parce qu’elle est une théophanie : elle nous révèle Dieu, son acteur principal, qui est Beau et Bon. Le présent ouvrage nous y initie en nous présentant les acteurs, les costumes, le décor, la musique, et le déroulement : l’action du Verbe fait chair, afin de donner sa chair en nourriture pour la vie du monde.

