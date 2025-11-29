Vient de paraître : « Ressusciter ensemble. Correspondance entre une catholique et un orthodoxe »

Chiara Bertoglio et Michel Simion, Ressusciter ensemble. Correspondance entre une catholique et un orthodoxe, L’Harmattan, coll. « Religions et Spiritualité », 2025, 29 €.

Ressusciter ensemble retrace la correspondance entre une catholique italienne et un orthodoxe roumain devenu français.

C’est un dialogue entre deux sincérités. Les accents diffèrent, parfois se contrastent, mais leur espoir en Christ Sauveur est strictement le même. Et une certitude les unit : après tant de divisions et de blessures, l’heure d’une juste guérison est venue.

Car catholiques et orthodoxes partagent un même trésor de foi, de spiritualité, de théologie et de beauté : faire entendre leurs voix à l’unisson, ne serait-ce qu’un instant, est déjà un don irremplaçable.

Les auteurs :

Chiara Bertoglio est musicienne, musicologue (PhD 2012) et théologienne (MA en théologie systématique). Elle enseigne au Conservatoire de Cuneo, aux Facultés théologiques de Turin, Florence, Bologne, et à l’International Theological Institute de Trumau (Vienne). Elle a écrit plusieurs monographies dans le domaine de la théologie de la musique, dont Reforming Music (De Gruyter, 2017) qui a remporté le Prix RefoRC.

Michel Simion est essayiste et traducteur de textes théologiques. Diplômé de l’Institut d’études politiques de Paris, il est également titulaire d’une licence de l’Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge de Paris. À partir de 2013, il se consacre exclusivement à la théologie orthodoxe et à son rayonnement en France. En 2025, il a été ordonné diacre orthodoxe.

ISBN : 978-2-336-57119-5