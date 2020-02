Visite du patriarche Théophile de Jérusalem en Angleterre

Fin janvier 2020, le patriarche de Jérusalem, Théophile III, a rencontré Mgr Justin Welby, archevêque de Cantorbéry, primat de l’Église d’Angleterre. Ils ont eu une rencontre amicale pour parler, prier et discuter des difficultés rencontrées par les chrétiens à travers le monde et en particulier en Terre-Sainte. L’archevêque Welby a invité tous les chrétiens à continuer de prier pour leurs frères et sœurs en Terre-Sainte et à travers le Moyen-Orient.

Sa Béatitude a ensuite été reçue par Jonathan Hellewell, conseiller spécial sur les questions religieuses du Premier ministre Boris Johnson, au10 rue Downing, puis il a rencontré Rehman Chishti, un député musulman, Rapporteur spécial du Royaume-Uni sur la liberté de religion ou de conviction, au bureau des Affaires étrangères et du Commonwealth.

Lors d’une réunion de parlementaires, de pairs et d’évêques, organisée par le député Desmond Swayne, au palais de Westminster, le patriarche s’est adressé aux personnes présentes en reconnaissant le soutien indéfectible du Royaume-Uni aux chrétiens de la Terre-Sainte. Sa Béatitude a informé les amis et sympathisants présents sur la situation des Églises en Terre-Sainte et a répondu à leurs nombreuses questions. Il a rendu un chaleureux hommage au Président Rivlin, à Sa Majesté le Roi Abdallah de Jordanie et au Président Abbas pour leur soutien constant à la communauté chrétienne de la Terre-Sainte.

En faisant part de ses impressions sur la visite, le patriarche Théophile a déclaré : « Nous avons été très bénis par l’amitié et l’attention qui nous ont été témoignées pendant notre court séjour au Royaume-Uni. Les chrétiens de Terre-Sainte seront rassurés de savoir que les chrétiens du Royaume-Uni sont si dévoués à nous garder dans leurs prières et tellement déterminés à nous comprendre et à nous soutenir dans les circonstances actuelles. Le gouvernement britannique comprend le rôle unique des Églises de la Terre sainte, non seulement en tant que bâtiments historiques, mais en tant qu’Église vivante jouant un rôle essentiel aujourd’hui. Notre visite a permis de renouer nos amitiés, d’en créer des nouvelles, et de discuter de la manière dont le Royaume-Uni peut continuer à soutenir le ministère de l’Église en Terre-Sainte. »

L’archevêque Nicétas de Thyateira et de Grande-Bretagne a par ailleurs organisé un dîner officiel en l’honneur du patriarche Théophile lors de sa visite au Royaume-Uni. Sa Béatitude a remercié l’archevêque de sa gentillesse et sa générosité.

Le soutien et l’intérêt uniques pour l’Église en Terre-Sainte parmi les dirigeants politiques et religieux du Royaume-Uni est le résultat d’une compréhension croissante du rôle et de l’importance particuliers des chrétiens de cette région. Cela a mené à une forte détermination à soutenir le ministère pacifique de l’Église en Terre sainte, et s’exprime dans l’intérêt du gouvernement britannique au plus haut niveau. Cela fait suite à la visite de Son Altesse Royale le Prince Charles la semaine précédente à Jérusalem. Sa Béatitude a fait une prière pour tous ceux qu’il avait rencontrés et pour le Royaume-Uni : « Que Dieu bénisse tous ceux qui nous ont accueillis ces derniers jours avec tant de chaleur et de joie. Nous prions pour la bénédiction de tous au Royaume-Uni et pour la sagesse de leurs dirigeants. Nous remercions Dieu de leur amitié loyale et de ce temps précieux que nous avons passé ensemble. Amen ».

