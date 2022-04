Déclaration du métropolite Onuphre (Église orthodoxe ukrainienne) sur la situation autour de Mariupol

« C’est avec une profonde tristesse que j’observe ce qui se passe dans la ville de Mariupol ces jours-ci. Un sentiment de tristesse sincère à la veille de la principale fête chrétienne – la sainte résurrection du Christ – nous incite à prêter attention à la nécessité de sauver ceux qui, laissés à Mariupol depuis longtemps, se retrouvent dans une catastrophe humanitaire. Jusqu’à aujourd’hui, un grand nombre de civils demeurent dans la ville, parmi lesquels de nombreux enfants et personnes âgées. Les militaires blessés ont besoin de soins médicaux urgents. Les corps des défunts doivent être remis à leurs familles pour une sépulture appropriée.

À cet égard, l’Église orthodoxe ukrainienne, grâce aux efforts de l’épiscopat, du clergé, des moines et des croyants, est prête à organiser une marche de prière depuis Orekhov, dans la région de Zaporozhye, jusqu’à l’usine Azovstal de Mariupol pour apporter une aide d’urgence et faire sortir les civils. Le cortège pourrait également retirer les militaires blessés et transporter les corps des morts.

Nous lançons un appel à tous ceux dont elle dépend et nous demandons d’obtenir un cessez-le-feu et un couloir humanitaire pour le passage de ladite marche de prière du Vendredi saint (22 avril 2022) au jour de la Résurrection du Christ (24 avril 2022) dans la ville de Mariupol et ses environs.

+Onuphre

Métropolite de Kiev et de toute l’Ukraine

Primat de l’Église orthodoxe ukrainienne »

