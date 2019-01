Le métropolite Théodose de Valachie, dont le 311ème anniversaire du trépas a été commémoré le dimanche 27 janvier 2019, est celui qui a béni et fondé la publication de la Bible de Bucarest (1688), la première traduction intégrale de la Sainte Écriture en langue roumaine. Le hiérarque a été apprécié pour son activité et son œuvre missionnaire, raison pour laquelle Șerban Cantacuzino et Constantin Brâncoveanu l’ont eu pour conseiller et confesseur. En 40 années de direction de l’Église d’Hongro-Valachie, il a imprimé de nombreux volumes, dont un leitourgikon slavo-roumain (1680), un Évangile (1682) et le livre des Épitres (1683). Le métropolite Théodose en né vers 1620 dans une famille de paysans du district d’Argeș. Devenu moine dans sa jeune au monastère de Cozia, il fut ensuite higoumène au monastère de Curtea de Argeș, qu’il dirigea pendant dix ans. En 1668, l’archimandrite Théodose fut élu métropolite et père spirituel de Valachie, au lieu du métropolite Stéphane. Ainsi, avec l’aide de Dieu, il dirigea l’Église de Hongro-Valachie pendant environ 40 ans, confessant la foi véritable, remédiant aux faiblesses du peuple, construisant de nouveaux lieux de prières, imprimant des livres liturgiques en langue roumaine et réconfortant pauvres et orphelins. Ayant atteint l’âge d’environ 90 ans, le pieux métropolite Théodose recommanda que l’évêque Anthime de Râmnicu lui succède. Il décéda le 27 janvier 1708 et a été inhumé près de l’autel de la cathédrale métropolitaine de Bucarest.

Source