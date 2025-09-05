31ème Rencontre spirituelle de l’association Saint-Silouane l’Athonite du 24 au 26 octobre

« Il n’y a pas de petites choses »

DATES : 25 et 26 octobre 2025 (du vendredi 24 au dimanche 26 octobre)

LIEU : Accueil Louise de Marillac
67 Rue de Sèvres, 75006 Paris

Le Thème

« Il n’y a rien dans la vie qui soit banal, petit, insignifiant. » – Saint Sophrony

Cette rencontre spirituelle nous invite à redécouvrir l’importance de chaque geste, de chaque intention dans notre vie quotidienne. Nos saints nous enseignent que tout dans la création peut être orienté vers la lumière de la grâce divine.

Soucieux d’avoir le cœur constamment en éveil et attentifs aux commandements de l’Amour, ils n’ont rien laissé au hasard. Tout ce qui vient de l’homme ou arrive à le toucher peut et doit être orienté ou éprouvé à la lumière de la grâce.

Qu’il s’agisse de la gestion de notre quotidien, de nos relations familiales, de nos amitiés, de notre carrière ou de notre fortune, chaque aspect de notre existence peut devenir un lieu de rencontre avec le divin. L’éthique chrétienne, éclairée par l’Esprit Saint et fondée sur le modèle du Christ, nous invite à faire descendre la Volonté du Père jusque dans les moindres détails de notre vie.

Intervenants

Évêque Syméon
Monastère Saint-Silouane, France

Père Melchisedec
Monastère St Jean Baptiste, Angleterre

Tarifs

PrestationPrix
Inscription à la Rencontre30 €
Dîner (jeudi 23 octobre)25 €
Nuit en chambre simple (jeudi soir 23 octobre)60 €
Nuit en chambre double (jeudi soir 23 octobre)50 €
Déjeuner (vendredi 24 octobre)25 €
Dîner (vendredi 24 octobre)25 €
Nuit en chambre simple (vendredi soir 24 octobre)60 €
Nuit en chambre double (vendredi soir 25 octobre)50 €
Déjeuner (samedi 25 octobre)25 €
Dîner (samedi 25 octobre)25 €
Nuit en chambre simple (samedi soir 25 octobre)60 €
Nuit en chambre double (samedi soir 25 octobre)25 €
Déjeuner (dimanche 26 octobre)25 €
Membres de l’Association (cotisation annuelle)25 €

L’hébergement inclut le petit déjeuner. Les draps et serviettes sont fournis.

Famille bienvenue !

Venez en famille ! Des ateliers pour enfants sont organisés durant la rencontre.

Informations et inscriptions

Site web : www.saint-silouane.org
Email : madalinagergely@yahoo.fr

Merci de remplir 1 bulletin par personne, pour télécharger le bulletin, cliquez ICI !

Rejoignez-nous pour ces journées de réflexion et de partage spirituel dans l’esprit de saint Silouane l’Athonite et de son disciple le Père Sophrony. Ensemble, découvrons comment sanctifier chaque instant de notre existence quotidienne.

Affiche 31eme Rencontre 24 26 Oct 2025.

