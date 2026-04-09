Apprendre l’Évangile par cœur : Luc 23, 39-43 : « Aujourd’hui tu seras avec moi dans le Paradis »

Il y a sept Paroles du Christ en Croix, rapportées par trois des évangélistes : une par Marc (1) ; trois par Luc (2), (3) et (4) ; et trois par Jean (5), (6) et (7). Chacun racontant l’épisode à sa façon, ils se complètent mutuellement.

Ce récitatif porte sur la deuxième parole rapportée par l’évangéliste Luc.

Deux attitudes sont possibles pour l’homme au vu du sacrifice du Christ :

La première consiste à se moquer, à cracher sa rage, son amertume, à rester prisonnier du non-sens de la vie sans Dieu. Celui-là, sur les icônes, est souvent représenté de profil : il se détourne.

La seconde consiste à risquer la foi : reconnaître que l’on a raté sa vie et, sans aucun désespoir, s’en remettre à la miséricorde du Dieu bon.

https://youtu.be/LIa59kQ5EwA