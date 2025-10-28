Bertrand Vergely : « L’expérience trinitaire » – mercredi 29 octobre

La prochaine conférence de Bertrand Vergely « L’expérience trinitaire » aura lieu le mercredi 29 octobre à 18 h 30 dans les locaux de la paroisse roumaine des Saints-Archanges (9 bis rue de Beauvais, Paris 75005 Paris, entrée par la porte rouge, la salle à droite rez-de-chaussée).

Entrée payante : 20 € (pas de carte bancaire). Pour plus d’informations : 06 17 86 32 96.

Pour consulter les conférences, allez sur la page !

Vous pouvez (re)voir également en ligne : la première série de conférences, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième, la sixième et la septième, la huitième, la neuvième série, la dixième série et l’onzième, la douzième et la treizième !