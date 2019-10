La célébration principale du huitième centenaire de l’autocéphalie de l’Église orthodoxe serbe a eu lieu le 6 octobre 2019 au monastère historique de Žiča. La divine liturgie était présidée par le patriarche de Serbie Irinée et concélébrée par l’évêque diocésain Justin, l’archevêque d’Ohrid et métropolite de Skopje Jean, les métropolites du Monténégro et du Littoral Amphiloque, de Dabar-Bosnie Chrysostome, de Zagreb-Ljubljana Porphyre et encore 36 évêques de l’Église orthodoxe serbe, avec plusieurs higoumènes de monastères. Outre un grand nombre de fidèles, assistaient à l’office le prince Alexandre et la princesse Catherine Karadjordjević, Nikola Selaković, secrétaire général de la présidence de Serbie, Ivica Dacić, ministre des Affaires étrangères, Vladan Vukoslavljević, ministre de la Culture et de l’Information et Nenad Popović, ministre du Développement technologique, les représentants de différentes communautés religieuses, des forces armées de la police, des institutions culturelles et éducatives. À cette occasion, le patriarche Irénée a prononcée une homélie, dans laquelle il a déclaré, entre autres : « Nous voici dans notre plus grand lieu saint. Le peuple s’y est rassemblé, y a prié, a développé et renforcé sa foi. Ici, il y a huit siècles, a commencé l’histoire de notre autocéphalie. Étienne Nemanja et saint Sava ont établi des projets. Ils savaient que le peuple avait besoin d’une Église et d’un État organisés et indépendants. Ceux-ci ont été fondés par de saintes personnes, la grande dynastie des Némanides. Nos fondements sont saints. C’est le mystère sur le fondement duquel notre Église a survécu après de nombreuses souffrances… Nous rendons grâce à Dieu pour avoir pu fêter ce grand jour. Il est important que nous sachions que l’unité a orné notre peuple, et nous devons chérir aujourd’hui aussi l’unité dans l’Église, la foi et l’amour. Les divisions et les querelles, les intérêts individuels ne sont pas la bonne voie. Cela ne mène pas au bon avenir. L’amour doit régner parmi nous. Ainsi nous pourrons respecter les autres et eux nous respecterons… Nous avons des exemples dans le passé selon lesquels il est préférable que l’Église s’occupe de ses affaires, et l’État, des siennes. Aussi, je salue les représentants de notre État, de la science et de la culture. Je prie Dieu qu’Il nous bénisse tous, afin que nous continuions notre vie et notre culture sur la voie de saint Sava ». Après l’homélie patriarcale, l’évêque Arsène de Niš a lu le message de la hiérarchie de l’Église orthodoxe serbe à tous ses enfants spirituels à l’occasion du jubilé. Le 8 octobre 2019, à la même occasion, le patriarche Irénée a décerné la plus haute distinction de l’Église orthodoxe serbe, l’ordre de saint Sava (premier degré) au président serbe Aleksandar Vucić, ainsi que l’ordre de saint Syméon le Miroblite au président de la République serbe de Bosnie Milorad Dodik.

Sources (dont photographies) : Église orthodoxe serbe (1)