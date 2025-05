Conférence à Paris : « Le symbole dans le christianisme » – jeudi 12 juin

Jonathan Pageau, iconographe et rédacteur du Orthodox Arts Journal, donnera une conférence en français sur le thème du symbole dans le christianisme le jeudi 12 juin à 19h.

Cette conférence aura lieu dans la salle paroissiale de la cathédrale Saint-Alexandre-Nevsky, située au 12 rue Daru dans le 8e arrondissement de Paris (métro Ternes).

Jonathan Pageau, spécialiste reconnu de l’iconographie orthodoxe, nous invite à découvrir la richesse et la profondeur du langage symbolique dans la tradition chrétienne. Il nous montrera comment les symboles nourrissent et éclairent la foi chrétienne à travers les âges, apportant une perspective unique sur l’art sacré et sa dimension spirituelle.

Cette conférence est organisée par la Jeunesse orthodoxe de la cathédrale Saint-Alexandre-Nevsky et de la crypte de la Sainte-Trinité.

Entrée libre – Tous sont les bienvenus.