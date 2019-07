Le 1er août à l’église des Trois-Saints-Docteurs à Paris et le 11 août à l’église de la Protection-de-la-sainte-mère-de-Dieu et d’Alexandre-de-la-Néva à Biarritz, aura lieu une rencontre-séminaire avec une psychologue russe orthodoxe, mère de 6 enfants, Elizabeth Parhomenko et son mari le père Constantin Parhomenko, consacrée aux problèmes de parentalité et aux relations de couples.Les thèmes qui seront abordés :

« Les pièges pour les croyants – quelles facettes cachées peuvent avoir notre croyance ( vrai et pseudo humilité, la foi et la psychothérapie, les vices et le sentiment de culpabilité, un croyant peut-il se sentir heureux ? Etc. ». Partie 1 (Paris), partie 2 (Biarritz).

« Peut-il être élevé sans punition ?- à propos de la parentalité qui est basée sur la théorie de l’attachement réciproque » (Paris, Biarritz)

« Seigneur Jésus Christ : Le découvrir à nouveau » ( Biarritz)

» Le secours pour les relations familiale ou life hacks pour les couples » (Paris)

« Les questions de mariage et de sexualité dans la Bible et dans l’Église chrétienne » ( Paris)

Début des événements à Paris à 11.30, dans la salle de conférence à l’étage de l’église et à

Biarritz à 13.30 dans la crypte paroissiale. Les rencontres sont organisées par le mouvement consacré aux actes de charité « Hirondelles des cieux » et se dérouleront en russe.