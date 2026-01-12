Documentaire « Contempler Byzance depuis l’Albanie »

Le documentaire albanais « Contempler Byzance depuis l’Albanie » (Duke kundruar Bizantin nga Shqipëria), sous-titré en anglais, propose une réflexion approfondie sur l’héritage byzantin en Albanie et sur son rôle déterminant dans la formation historique, artistique et spirituelle du pays. À travers une analyse rigoureuse des relations entre les territoires albanais et l’Empire byzantin, le film met en lumière la diffusion des courants culturels et religieux venus de Constantinople, ainsi que leur appropriation et leur transformation dans l’espace albanais.

S’appuyant sur les contributions d’historiens et de chercheurs reconnus, le documentaire explore l’empreinte de Byzance dans l’architecture, l’art sacré et la tradition orthodoxe en Albanie, tout en soulignant la continuité entre héritage spirituel et identité culturelle. Conçu comme un voyage à travers les siècles de Byzance, ce film offre une lecture éclairante de la place de l’Albanie dans le monde byzantin et orthodoxe.

Produit avec le soutien de l’Union européenne, ce film constitue une contribution précieuse à la compréhension du legs byzantin dans les Balkans et à la valorisation du patrimoine culturel albanais dans une perspective européenne.

Scénario : Andi Rëmbeci

Réalisation / Direction de la photographie : Denald Grepcka

Production : Ilda Mara

Montage : Blerina Muharremi

Narration : Vasjan Lami