Journée académique de l’Institut Saint-Serge

l’Institut Saint-Serge vous invite à la Journée académique qui se tiendra le samedi 20 septembre 2025, à l’issue de l’Université de rentrée des 18 et 19 septembre. Cette journée revêt un caractère tout à fait particulier, car elle célèbre le 100ᵉ anniversaire de l’Institut Saint-Serge.

La journée débutera à 9h00 par la célébration de la Divine Liturgie, présidée par Son Éminence le Métropolite Jean de Doubna, chancelier de l’Institut.

La célébration sera suivie de la séance académique de rentrée, qui accueillera tous nos anciens et nouveaux étudiants. Lors de cette séance, nous présenterons les résultats de l’année académique écoulée, partagerons les perspectives pour l’année à venir, et remettrons les diplômes et certificats à nos diplômés de l’année 2024-2025.

L’après-midi sera marquée par deux moments forts :