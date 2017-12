Le 19 décembre, la communauté orthodoxe tatare de Moscou a célébré un office d’intercession en langues tatare et slavonne, de même qu’un requiem, pour les khans orthodoxes de l’ancienne grande Bulgarie, des khanats de Kiptchak et Kimek, de l’empire mongol, des hordes d’or, et des khanats et hordes tatares. L’office a été célébré en l’église de l’apôtre Thomas, qui a été construite par le prêtre missionnaire martyrisé Daniel Sysoiev. C’est un fait indubitable que le fondateur de l’ancienne grande Bulgarie, le khan Koubrat, et sa famille proche, ont été baptisés avant l’avènement de l’Islam, comme le montrent les chroniques byzantines et les travaux de fouilles. Les tribus de Grande Bulgarie se trouvent parmi les ancêtres des Tatars. La tombe du khan Asparoukh, fils du khan Koubrat, contient un sceau personnel sous forme de croix avec ses initiales. Une église se dresse maintenant sur le lieu de sa tombe. Les tombes du khan Asaproukh, à Zaporojié, et du Khan Koubrat, dans la province de Poltava de l’actuelle Ukraine, sont révérées toutes deux comme des sanctuaires chrétiens. En outre, selon certains historiens, le fondeur de la Horde d’Or, Batu Khan, avait été baptisé. Il n’y a pas de doute que son fils, Khan Sartak, était chrétien. On pense également que d’autres membres de sa famille l’étaient également. Les coupables probables de la mort de Khan Sartak étaient le frère de Khan Batu et chef de la Horde d’Or Khan Berke, le premier des souverains tatares à avoir adopté l’Islam, qui l’a tué pour son attachement au christianisme. La Horde d’Or est le principal ancêtre de tout le peuple tatar, y compris des Cosaques. Beaucoup de khans tatares étaient des chrétiens orthodoxes, dont l’arrière-petit-fils du chef de la Grande Horde Khan Akhamat, Khan Sain Bulat Syméon Bekbulatovitch (Étienne, dans le monachisme), le tsarevitch de Kazan Utemich-Girei Alexandre, le fils du khan d’Astrakhan Qasim, le khan de Qasim Seid-Bourkhan Basile Arslanovitch, et d’autres. La dernière reine du khanat de Qasim, Fatima-Sultan-Binem-Seitovna a été étranglée par ses courtisans pour avoir eu l’intention de devenir orthodoxe. Elle est la grand-mère du tsarevitch Jacques, qui a été canonisé, et elle aida à la fondation d’un couvent à Kazan dans la première moitié du XVIIème siècle sur des terrains offerts par la famille du khan. Fatima et d’autres chefs tatares martyrisés sont particulièrement vénéré par les Tatares orthodoxes. En outre, un nombre importe de Tatares bulgares sont canonisés, dont le martyr Abraham le Bulgare, Pierre de la Horde de Gengis, saint Paphnuce de Borovo, le martyr Pierre de Kazan, le martyr Étienne de Kazan, le bienheureux prince Jacques, et d’autres. L’archiprêtre Basile Timofeïev (missionnaire parmi les Tatares, +1892) et le père Daniel Sysoev (missionnaire à Moscou, assassiné par un islamiste, +2009) et d’autres sont également vénérés par les Tatars orthodoxes. La communauté orthodoxe tatare de Moscou est très attachée à la tradition de célébrer des offices de requiem pour ses ancêtres baptisés et fait des recherches historiques pour élargir la liste des noms orthodoxes à commémorer. On peut consulter ici le site http://tatar.orthodoxy.ru/?page_id=1117 de la communauté orthodoxe tatare de Moscou.

