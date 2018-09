L’ancien vice-président américain Joe Biden a rencontré lundi le « patriarche » schismatique de Kiev Philarète, et a exprimé à cette occasion son soutien à la création d’une Église autocéphale en Ukraine. Philarète séjourne aux États-Unis depuis le 14 septembre, où il a notamment été reçu au Département d’État américain. Sa visite coïncide avec l’arrivée à Kiev des deux exarques du Patriarcat de Constantinople. Jusqu’à présent, la rencontre entre les exarques et Philarète, lequel exclut toute éventualité de ne ne pas être le patriarche de la nouvelle Église ukrainienne, n’a pas encore eu lieu. Joe Biden a parlé lors de la rencontre de l’importance d’une Église ukrainienne autocéphale unie pour affermir la souveraineté ukrainienne et a exprimé à Philarète sa gratitude pour son œuvre de « propagation de la spiritualité dans la société ukrainienne, son aide à l’armée ukrainienne, son combat contre la corruption, etc. » comme le mentionne le communiqué de presse du « Patriarcat de Kiev ». À cette occasion, Philarète a remis à son interlocuteur l’ordre de « Saint Vladimir du deuxième degré » pour son « soutien continu à l’Ukraine ». Philarète avait décerné le même ordre, mais du premier degré, au sénateur John McCain, en 2015 pour son soutien à l’Ukraine durant les événements de l’Euromaidan et de « l’occupation russe du Donbass et de la Crimée ». Biden est connu également pour ses relations amicales avec le patriarche Bartholomée, auquel il a rendu visite à deux reprises à Constantinople. Celui-ci lui avait décerné le « prix Athénagoras des droits de l’homme » en 2015. Dans une récente interview, Philarète a affirmé que les États-Unis n’interféraient pas dans les affaires ecclésiastiques en Ukraine, ni dans un aucun autre pays.

