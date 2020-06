L’archevêque Elpidophore a participé à une marche contre le racisme à Brooklyn

New York – À l’invitation du président de l’arrondissement de Brooklyn, Eric Leroy Adams, et du sénateur fédéral Andrew Gounardes (22e district sénatorial de l’État de New York), l’archevêque Elpidophore (Patriarcat de Constantinople) a participé aujourd’hui à une manifestation et à une marche pacifiques à Crown Heights, Brooklyn, pour protester contre l’assassinat de l’ambulancière Breonna Taylor à Louisville (Breonna Taylor, une technicienne médicale d’urgence de 26 ans, a été tuée lors d’une descente de police dans son appartement à Louisville, Kentucky, en mars).

Le président de l’arrondissement, M. Adams, a évoqué la présence de l’archevêque en ces termes : « Je suis si heureux et fier de marcher avec l’archevêque. Il est important qu’il ait pris le temps de reconnaître l’importance de cette question ». Le sénateur Gounardes a également commenté la marche d’aujourd’hui : « Je suis incroyablement fier de marcher aux côtés de l’archevêque Elpidophore et de notre président de l’arrondissement de Brooklyn en faveur d’une plus grande justice pour ceux qui ne sont plus ici pour parler en leur nom ».

Dans son intervention qui a suivu la manifestation, l’archevêque Elpidophore a déclaré : « Nous sommes très fiers de pouvoir participer à cette marche ; je suis venu ici à Brooklyn aujourd’hui pour exprimer ma solidarité avec mes frères et sœurs dont les droits ont été gravement bafoués. C’était une manifestation pacifique, sans violence d’aucune sorte, et je remercie pour cela toutes les personnes impliquées, car la violence ne fait qu’engendrer plus de violence. Nous devons parler et dénoncer haut et fort l’injustice qui règne dans notre pays. Il est de notre devoir moral et de notre obligation de défendre le caractère sacré de chaque être humain. Nous avons été confrontés à une pandémie provoquée par une grave maladie physique, mais la maladie spirituelle dans notre pays est encore plus profonde et doit être combattue par des actions aussi bien que par des paroles. C’est pourquoi je continuerai à me tenir sur le terrain avec tous ceux qui s’engagent à préserver la paix, la justice et l’égalité pour tous les citoyens de bonne volonté, indépendamment de leur race, de leur religion, de leur sexe ou de leur origine ethnique ».

