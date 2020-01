L’assemblée générale ordinaire de l’Archevêché – élection de deux évêques

Hier, à Paris, à l’Institut Saint-Serge, après la divine liturgie, s’est tenue l’assemblée générale ordinaire de l’Archevêché des paroisses de tradition russe en Europe occidentale (plus précisément de l’Union directrice diocésaine, dans la juridiction de l’Église orthodoxe russe) sous la présidence de Mgr Jean de Doubna. Malgré les grèves, 113 délégués sur 182 convoqués étaient présents à l’ouverture de l’assemblée, tandis que d’autres sont arrivés ensuite, donc un nombre bien au-dessus du quorum (91 délégués). L’assemblée a donc pu voter pour le renouvellement des membres du conseil d’administration et pour élire les membres des différentes commissions. En outre, par un nouveau vote, l’assemblée a élu deux évêques vicaires (photographie ci-dessus, de gauche à droite) : l’archimandrite Syméon (Cossec) du monastère Saint-Silouane et le hiéromoine Élisée (Germain).

Dans la continuation, aujourd’hui, toujours à l’Institut Saint-Serge, se tient l’assemblée générale extraordinaire de l’Archevêché.

Le métropolite Jean de Doubna