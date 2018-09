Le métropolite du Pirée Séraphim : « L’Église ne doit pas être instrumentalisée par des plans géopolitiques »

Invité par l’émission « Sous presse » de la chaîne télévisée grecque « Kontra », le métropolite du Pirée et de Phaliro Séraphim a déclaré, entre autres, au sujet de la controverse entre le Phanar et Moscou concernant le problème ukrainien, qu’il s’agissait « d’une question très, très complexe, compliquée, aux multiples facettes, et qu’elle concerne l’Église orthodoxe dans son intégralité ainsi que sa présence dans le monde ». Le métropolite a également évoqué l’histoire de l’Église, soulignant que « l’Église ne doit pas être instrumentalisée, comme le recherchent les plans géopolitiques, géostratégiques, qui existent dans le système de vie mondial et de cohabitation des peuples. L’Église est le peuple de Dieu qui chemine dans le temps vers le royaume de Dieu, c’est pourquoi l’ethnophylétisme est une hérésie ». « Il en résulte que nous ne parlons pas d’Églises nationales, nous parlons d’un peuple de Dieu, d’une Église pour tous : Russes, Grecs, Bulgares, Serbes et tous ceux qui adoptent la foi en Jésus-Christ » a ajouté le métropolite du Pirée. Relativement à l’Ukraine, le métropolite Séraphim a souligné : « Il se joue un jeu géopolitique et géostratégique effrayant entre l’OTAN et la Fédération de Russie, aussi vous comprendrez que l’Église ne peut entrer dans ces choses comme un instrument ».

Source