Le métropolite Philarète, exarque honoraire de Biélorussie, est décédé

Le métropolite Philarète (de son nom séculier Kirill Varfolomeevitch Vakhromeev), exarque patriarcal honoraire de toute la Biélorussie, est né le 21 mai 1935 à Moscou. Après ses études secondaires, il entra au séminaire de Moscou puis ensuite, en 1957, à l’Académie ecclésiastique de Moscou. Le 3 avril 1959, avec la bénédiction du patriarche de Moscou et de toute la Russie Alexis Ier (Simansky), il prononça ses vœux monastiques à la Laure de la Trinité-Saint-Serge et reçut le nom de Philarète, avec pour saint patron Philarète le Miséricordieux. Au printemps 1961, le hiérodiacre Philarète termina ses études à l’Académie ecclésiastique avec le grade de candidat en théologie. Par décision du Conseil scientifique de l’Académie, il resta à l’académie en tant que professeur. Le 14 décembre 1961, au cours de la liturgie en l’église de la Sainte-Croix de la résidence patriarcale de la Laure de la Trinité-Saint-Serge, le patriarche Alexis Ier l’ordonna prêtre. En septembre 1962, il fut nommé adjoint principal de l’inspecteur et, en juin 1963, inspecteur du séminaire et de l’académie ecclésiastique de Moscou. Le 8 octobre 1963, il fut élevé au rang d’archimandrite. Le 8 octobre 1965, le Saint-Synode de l’Église orthodoxe russe élut l’archimandrite Philarète évêque de Tikhvine, vicaire du diocèse de Leningrad. Le 14 mai 1966, il fut nommé évêque de Dmitrov, vicaire du diocèse de Moscou, recteur de l’Académie ecclésiastique de Moscou. En même temps, à effet du 28 novembre 1968, il fut nommé deuxième vice-président du Département des affaires ecclésiastiques du Patriarcat de Moscou. Le 18 avril 1973, il fut nommé archevêque de Berlin et exarque patriarcal d’Europe centrale. En raison de ses labeurs archipastoraux et de son activité en faveur de la paix, il fut élevé au rang de métropolite par le patriarche de Moscou et de toute la Russie Pimène (Izvekov). Le 10 octobre 1978, le patriarche Pimène et le Saint-Synode nommèrent Mgr Philarète métropolite de Minsk et de Biélorussie, et, le 12 octobre, exarque patriarcal en Europe occidentale. À effet du 14 avril 1981, le métropolite de Minsk et de Biélorussie Philarète fut nommé président du Département des affaires ecclésiastiques extérieures du Patriarcat de Moscou et membre permanent du Saint-Synode de l’Église orthodoxe russe. Le 16 octobre 1989, suite à la création de l’exarchat biélorusse du Patriarcat de Moscou, il fut nommé exarque patriarcal de toute la Biélorussie. En 1990, il fut élu député du Conseil suprême de la République socialiste soviétique de Biélorussie (ensuite République de Biélorussie), président de la commission du Conseil suprême pour les questions de l’éthique parlementaire. Depuis le 18 février 1992, il a porté le titre de « métropolite de Minsk et de Sloutsk, exarque patriarcal de toute la Biélorussie, archimandrite du monastère de Jirovitsy ». Grâce aux efforts du métropolite Philarète a eu lieu la renaissance et le renforcement de l’Église orthodoxe biélorusse. Ses mérites ont remporté l’estime de tout le plérôme de l’Église et de l’État de Biélorussie. Le 1er mars 2006, le métropolite Philarète a reçu la distinction de héros de la Biélorussie pour son apport personnel, durant de nombreuses années, à la renaissance spirituelle du peuple biélorusse, au renforcement de l’amitié et des liens fraternels parmi les peuples, au développement du dialogue interconfessionnel. Le 25 janvier 2009, l’Assemblée des évêques de l’Église orthodoxe russe, l’a élu au nombre des trois candidats au Trône patriarcal de Moscou. Le 27 janvier 2009, au cours de la session du Concile local de l’Église orthodoxe russe, le métropolite Philarète a retiré sa candidature, appelant les participants au Concile à donner leurs voix au locum tenens du trône patriarcal, le métropolite de Smolensk et de Kaliningrad Cyrille. Depuis le 27 juillet 2009, le métropolite Philarète était membre de la Conférence inter-conciliaire de l’Église orthodoxe russe. Le 31 mai 2010, le Saint-Synode, après avoir entendu la demande du métropolite Philarète de prendre sa retraite, celui-ci ayant atteint l’âge de 75 ans, a décidé de lui demander de continuer à administrer le diocèse de Minsk et diriger l’exarchat de Biélorussie, en lui exprimant sa gratitude pour les nombreuses années de travail à la tête du troupeau orthodoxe de Biélorussie. Le 25 décembre 2013, le Saint-Synode a réexaminé la demande de retraite du métropolite Philarète et a décidé d’accéder à sa demande. Le Synode a nommé le métropolite Philarète Exarque patriarcal honoraire de toute la Biélorussie, et lui a accordée une place d’honneur protocolaire lors des offices et des cérémonies officielles. Le 16 décembre 2020, le métropolite Philarète a été hospitalisé avec des symptômes de maladies provoqués par l’infection du coronavirus. Le métropolite est décédé à l’hôpital le 12 janvier.

Source (dont photographie)