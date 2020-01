Le Patriarcat d’Antioche réagit aux informations sur les deux évêques kidnappés

Le Patriarcat orthodoxe d’Antioche a publié une déclaration officielle sur les récents rapports concernant le sort des deux évêques syriens enlevés, Boulos (Paul) Yazigi, métropolite orthodoxe d’Alep et Alexandrette, et frère du patriarche orthodoxe Jean X, et Grégoire Youhanna (Jean) Ibrahim, métropolite syriaque d’Alep, qui ont été kidnappés par des rebelles islamistes dans les environs d’Alep le 22 avril 2013. Une nouvelle enquête, menée par Mansur Salib, un chercheur syrien aux États-Unis, concluait que les deux hiérarques avaient été tués en décembre 2016. Or, selon Agenzia Fides le rapport présentait « des indices de faible valeur ou en agrégeant des informations privées de preuves objectives ». La nouvelle déclaration du Patriarcat d’Antioche mentionne qu’il reçoit quotidiennement différents rapports sur le sort des évêques tout en ne pouvant ni les confirmer, ni les infirmer. L’Église appelle tous à continuer à prier pour les hiérarques disparus. Nous publions ci-après la traduction intégrale de la déclaration parue du la page Facebook du Patriarcat d’Antioche :

« Déclaration concernant les récents rapports sur les deux archevêques d’Alep disparus. Durant les deux derniers mois, de nombreux rapports et assertions inquiétantes concernant le cas et le sort des deux archevêques Boulos Yazigi et Mar Grégoire Youhanna Ibrahim, qui ont été kidnappés le 22 avril 2013 dans la campagne, à l’ouest d’Alep, en Syrie, se sont propagés dans les médias. Le Patriarcat grec orthodoxe d’Antioche et de tout l’Orient et le Patriarcat orthodoxe syriaque d’Antioche et de tout l’Orient ont suivi de près ces rapports qui sont totalement indépendants de nos efforts incessants et de nos tentatives pour rechercher nos deux archevêques disparus, et nous sommes déterminés à ne ménager aucun effort jusqu’à ce que nous identifiions où ils sont et quel est leur sort. À cet égard, nous ne confirmons ni n’infirmons la validité de ces rapports, comme des différentes autres assertions que nous avons reçues quotidiennement de différentes sources. Tout en exprimant notre sincère gratitude à toutes les personnes et entités qui sont préoccupées par le sort de nos archevêques, et particulièrement à ceux qui entreprennent des initiatives pour aider à faire la lumière sur leur calvaire, nous demandons à tous de prier pour les deux archevêques et nous invitons tous ceux qui peuvent nous aider dans nos efforts officiels à mettre un terme à ce cas humanitaire à contacter les Églises par les voies officielles appropriées ».

