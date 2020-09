Le patriarche Bartholomée : « Nous endurons et nous prions »

En visite à Halki le 6 septembre, le patriarche Bartholomée a déclaré : « L’an prochain marquera le cinquantenaire du jour néfaste de la fermeture de notre faculté. Et malheureusement, ce n’était pas le seul jour néfaste de ces dernières années pour notre Patriarcat, pour Halki, pour la nation. Avant 1971, lorsque notre faculté a été fermée, nous avons eu les événements de septembre [1955]. Aujourd’hui, 65 années se sont passées depuis cette nuit tragique du 6 au 7 septembre 1955, lorsque la barbarie a détruit les maisons, les magasins, les églises, qui appartenaient à des gens respectueux des lois et innocents [il s’agit du pogrom de la minorité grecque de Constantinople, chapeauté par l’armée turque, ndt]. Et même leurs cimetières ont été profanés, et la foule n’a pas respecté nos morts. Pas une trace de civilisation, pas une trace de sensibilité. Et, il y a quelques semaines, la transformation de la Grande Église [Sainte-Sophie] en mosquée. Et un peu plus tard, celle du magnifique monastère du Sauveur-in-Chora, en mosquée également. Comme s’il n’y avait pas assez de mosquées à Constantinople, comme s’il y avait un besoin de lieux de culte plus nombreux pour les fidèles de la religion dominante ici, les dirigeants se sont précipités pour prendre ces décisions qui nous outragent, qui portent atteinte à notre identité, notre histoire, notre civilisation. Mais nous endurons et nous prions ». « Au milieu de ce deuil, de ces choses désagréables, inacceptables viennent les moments de joie et d’allégresse, comme celui de ce jour pour Halki, pour nous tous » a conclu le patriarche, qui se référait à l’ordination diaconale qui avait eu lieu à Halki, le jour de sa visite.

Source : Romfea