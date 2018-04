Le patriarche de Moscou Cyrille fera pour la première fois une visite officielle en Albanie fin avril et concélébrera la sainte liturgie avec l’archevêque Anastase de Tirana, Durrës et de toute l’Albanie. Les deux primats se connaissent depuis plus de cinquante ans et ont maintenu leur amitié au cours des années. Le primat russe rencontrera également le président albanais Ilir Meta. La visite est prévue du 28 au 30 avril. « Cette année, le patriarche rendra visite à l’Église martyre d’Albanie, qui a beaucoup souffert au XXème siècle et a été pratiquement détruite. Le patriarche concélébrera une Liturgie solennelle avec le primat de l’Église d’Albanie, l’archevêque Anastase, ainsi que ses hiérarques, et nous attendons également une rencontre avec le chef de l’État et d’autres hauts représentants du gouvernement », a déclaré le secrétariat du service patriarcal de presse, le père Alexandre Volkov.

