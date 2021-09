Le patriarche de Serbie a présidé la liturgie à Jasenovac le 13 septembre

Le patriarche de Serbie Porphyre s’est rendu, le 13 septembre, au monastère Saint-Jean-Baptiste à Jasenovac, le camp d’extermination créé en 1941 par « l’État indépendant de Croatie » (NDH) et appelé « l’Auschwitz des Balkans ». L’Église orthodoxe serbe commémore les saints martyrs de Jasenovac le 13 septembre, peu après la décollation de S. Jean Baptiste.

Cette année était aussi commémoré le 80e anniversaire de la fondation du camp. La liturgie était présidée par le patriarche de Serbie Porphyre, assisté de l’archevêque du Qatar Macaire (Patriarcat de Jérusalem), du métropolite de Smolensk et Dorogobouj Isidore (Patriarcat de Moscou), et des hiérarques de l’Église orthodoxe serbe :le métropolite du Monténégro Joannice, les évêques Athanase de Mileševo, Gérasime de Gornji-Karlovac, Jean de Slavonie, André de Suisse et d’Autriche, Serge de Bihać et Petrovac, Cyrille de Buenos-Aires et d’Amérique du Sud, Dimitri de Zahumlje et de Herzégovine, Hésychios de Valjevo et Georges, évêque émérite du Canada.

Dans sa prédication, le patriarche Porphyre a rappelé que « la logique divine est différente de la logique humaine. C’est précisément là où il y a une grande souffrance qu’il y aussi une grande grâce. Et là où les innocents souffrent, le Seigneur transforme cet endroit par Sa grâce en un lieu saint, en un lieu de prière. Et pour nous Jasenovac est avant tout un lieu de prière ».

