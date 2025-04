Répondant à l’invitation fraternelle de Sa Sainteté le patriarche de Moscou et de toutes les Russies Cyrille, Sa Sainteté le patriarche serbe Porphyre, accompagné des membres de sa suite sacrée, comprenant Son Éminence le métropolite de Bačka Irénée et plusieurs membres du clergé et fonctionnaires de notre Église, est parti aujourd’hui, le 21 avril pour Moscou, où il séjournera pendant la Semaine lumineuse.À cette occasion, le primat de l’Église orthodoxe

La suite de l'article est réservée aux abonnés d'Orthodoxie.com! Pour accéder à un nombre illimité d'articles complets, veuillez : S'abonner Se connecter Déjà connecté ? Veuillez cliquer ici pour rafraîchir la page.