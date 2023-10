Le saint-synode du patriarcat œcuménique a décidé de canoniser mère gabriella (papayannis) lors de sa session du 3 octobre 2023

La suite de l'article est réservée aux abonnés d'Orthodoxie.com! Pour accéder à un nombre illimité d'articles complets, veuillez : S'abonner Se connecter Déjà connecté ? Veuillez cliquer ici pour rafraîchir la page.

Mère Gabriella (†1992) était une moniale grecque orthodoxe connue pour ses soins aux pauvres et aux malades. La décision de canoniser sainte Gabriella a été initiée par le patriarche Bartholomée et annoncée par la métropole de Leros, Kalymnos et Astypalée, qui demandé au Saint-Synode du Patriarcat œcuménique de procéder à la canonisation. La métropole a chargé le métropolite Cyrille de Rhodes de composer le service en l’honneur de la sainte,