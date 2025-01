Dans une déclaration publiée le 22 janvier 2025, cinq higoumènes du Mont Athos et 35 pères et mères higoumènes de monastères situés en Grèce, ont apporté leur soutien à l’Église orthodoxe ukrainienne sous l’omophore du métropolite Onuphre et protestent contre les persécutions dont celle-ci fait l’objet :« Tous ceux qui veulent vivre dans le Christ avec piété seront persécutés »(2 Tim. 3,12)La persécution constitue le trait caractéristique de l’authenticité de la vie chrétienne

La suite de l'article est réservée aux abonnés d'Orthodoxie.com! Pour accéder à un nombre illimité d'articles complets, veuillez : S'abonner Se connecter Déjà connecté ? Veuillez cliquer ici pour rafraîchir la page.