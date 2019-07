L’ex-patriarche de Jérusalem Irénée est rétabli dans son rang épiscopal avec le titre « d’ancien patriarche de Jérusalem »

L’ancien patriarche de Jérusalem Irénée fait actuellement face à de sérieux problèmes de santé et a été récemment soigné à l’hôpital français de Jérusalem suite à un œdème pulmonaire et des arythmies cardiaques. Il reçoit actuellement des soins au monastère Saint-Gérasime-du-Jourdain et a demandé d’être accueilli ultérieurement au nouveau centre de gérontologie de l’Église orthodoxe de Grèce, situé à Dilesi, dans l’Attique. Dans une conférence de presse, l’archevêque d’Athènes a déclaré le 25 juillet, que le patriarche est accepté dans cet établissement. La décision de rétablissement de l’ancien patriarche dans son rang épiscopal est intervenue, selon l’agence grecque Romfea, peu après la publication par celle-ci de la lettre du patriarche au président et au premier ministre grecs, dans laquelle il avait évoqué sa situation.

Nous présentons ci-dessous la décision du Saint-Synode :

« Le Saint-Synode du Patriarcat de Jérusalem, présidé par S.B. notre père et patriarche de Jérusalem Théophile, lors de sa 110ème séance du 12/25 juillet 2019, a levé à l’unanimité la déposition du moine Irénée et l’a rétabli dans la dignité épiscopale dont il disposait précédemment, et ce au rang d’ancien patriarche de Jérusalem, lui attribuant pleinement le respect qui lui est dû dans cette dignité. Le Saint-Synode en est venu à cette décision pour les raisons qui sont mentionnées dans le texte ci-dessous :

« Objectif de la levée de la déposition du moine Irénée. Étant donné que toutes choses, dans l’ordre prévalant dans l’Église et défini selon les canons, édifie et promeut la paix, dans laquelle se repose l’Esprit de Dieu, « qui soude l’institution de l’Église », et puisque les saints canons ont été institués par les Pères divins, « pour la guérison des passions et la thérapie des âmes », et par conséquent aussi pour l’arrêt de toute action passionnelle et personnelle s’opposant à l’unité du corps ecclésial, le Saint-Synode du Patriarcat de Jérusalem, suivant de façon responsable les dispositions canoniques, dans l’esprit des principes canoniques susmentionnés, avait pris, il y a treize ans, avec beaucoup de tristesse, la décision de déposer Notre prédécesseur Irénée, le transférant alors dans l’ordre monastique. Malgré cela, le Saint-Synode n’a jamais cessé, avec beaucoup de patience, de manifester un vif intérêt envers notre frère mentionné, raison pour laquelle il a élevé constamment pour lui des prières d’intercession à Dieu. Étant donné que l’état de santé de notre frère en Christ se détériore chaque jour, le Saint-Synode, examinant le problème selon Dieu et agissant avec humanité, conformément à l’autorité de « Celui qui guérit conformément à la médecine spirituelle », a décidé à l’unanimité la levée de la déposition imposée à notre frère Irénée, priant avec ferveur « le Seigneur de toute autorité et toute puissance » de lui accorder ainsi qu’à nous tous la grâce du très saint Sépulcre vivifiant ». Le Saint-Synode a délégué le doyen et secrétaire général Mgr Aristarque et le secrétaire du Saint-Synode S.E. l’archevêque de Lydda Mgr Dimitri, pour communiquer cette décision à l’ancien patriarche Irénée, soigné ces jours-ci, sur les instances du patriarcat, à l’hôpital français de Jérusalem, et recevant l’assistance médicale au monastère Saint-Gérasime-du-Jourdain.

