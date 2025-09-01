Liturgie commémorative pour le 105e anniversaire de la mort de la grande-duchesse Maria Pavlovna

Le samedi 6 septembre à 10 h 00, dans l’église orthodoxe dédiée aux saints égaux aux apôtres le prince Vladimir et Marie-Madeleine à Contrexéville (département des Vosges, Lorraine), sera célébrée une liturgie orthodoxe à l’occasion du 105e anniversaire de la mort de la grande-duchesse Maria Pavlovna, fondatrice de l’église. L’office solennel sera présidé par le métropolite de Chersonèse Nestor.

Pour toute question relative à l’activité de l’église à Contrexéville, veuillez écrire à : chapelle.russe.contrex@gmail.com.