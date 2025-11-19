« L’orthodoxie, ici et maintenant » (KTO) : « Les Pères conciliaires de Nicée 325, les forgerons des mots de la foi en Christ ! »

« L’orthodoxie, ici et maintenant » (KTO) : « Les Pères conciliaires de Nicée 325, les forgerons des mots de la foi en Christ ! »

Dans l’émission de télévision mensuelle « L’orthodoxie, ici et maintenant » (KTO) du mois de novembre, consacrée au concile de Nicée en 325, Carol Saba a reçu Julija Naett Vidovic docteure en théologie, professeure de patrologie, d’histoire des conciles œcuméniques et de la bioéthique à l’Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge à Paris. Ci-dessous : la vidéo de l’émission.

YouTube video

