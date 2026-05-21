RCF Aix-Marseille : Marie l’Egyptienne et Pélagie d’Antioche

Ce texte présente la figure majeure de Marie l’Égyptienne comme archétype de la conversion radicale. Après une jeunesse marquée par une débauche extrême, elle fait l’expérience décisive d’une impossibilité d’entrer dans l’église de Jérusalem, révélant la conscience de son péché. Par l’intercession de la Vierge et la rencontre avec la Croix, elle accède à la grâce et choisit une vie d’ascèse dans le désert. Son itinéraire montre que le repentir est un long combat, notamment contre la mémoire du corps et les passions, mais qu’il conduit à unetransformation intérieure profonde et à la paix spirituelle. Sa rencontre avec le moine Zosime renverse les hiérarchies spirituelles, révélant qu’une ancienne prostituée peut atteindre une sainteté supérieure à celle d’un ascète reconnu. La communion finale et sa mort marquent son entrée dans la vie éternelle. Le récit de Pélagie complète ce modèle : courtisane riche et admirée, elle est bouleversée

par la prédication et se convertit, renonçant à ses biens et vivant cachée en

ermite. Ces deux figures illustrent la puissance du repentir, la transformation du corps et la possibilité d’une sainteté extrême à partir d’une vie de péché.